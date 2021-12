Il presidente Cairo alla cena di Natale ha fatto un bilancio dell’anno passato analizzando anche la stagione in corso

“Finalmente siamo tornati insieme rispettando ovviamente le distanze, è stato bello vedere tutto il Torino, i medici, i magazzinieri, tutti quelli che lavorano nel Toro, è stato bello farsi gli auguri per un buon Natale e un buon anno”, ha spiegato il presidente Cairo alla cena di Natale. Sul ritorno dei tifosi allo stadio, un piccolo ritorno alla normalità: “Sicuramente il pubblico è molto importante, poi il Toro ha sempre avuto nel pubblico il dodicesimo uomo in campo e non a caso stiamo facendo veramente molto bene in casa, siamo i quinti o i sesti delle gare casalinghe, possiamo migliorare fuori dove siamo posizionati meno bene ma il pubblico è molto importante, i tifosi si abitueranno a tornare e vedremo lo stadio pieno anche qui”.

“Bilancio? Prima parte dell’anno solare difficile”

“Un bilancio dell’anno solare? La prima parte è stata complicata e difficile, Nicola ci ha dato una grossa mano, siamo riusciti a rimanere in A pur essendo partiti male. Con Juric stiamo facendo bene, ha dato un’impronta, la squadra lo segue, col Bologna ci siamo imposti con forza. Le premesse sono buone, dobbiamo dare continuità”. Sui buoni propositi per l’anno nuovo: “Meglio non dirli e tenerli nel cuore, cercando di realizzarli, sicuramente abbiamo iniziato una cavalcata diversa, abbiamo una visione positiva ma meglio pensare step by step, possiamo realizzare qualcosa di buono”, ha concluso Cairo.