Linetty dopo diverse assenze per problemi fisici o scelta tecnica potrebbe scendere in campo contro la Sampdoria in Coppa Italia

Karol Linetty non sta passando una stagione semplice. Il numero 77 del Toro fin qui ha collezionato 13 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia. Dopo un periodo in cui non è sceso in campo a causa di infortuni o per scelta tecnica, potrebbe giocare nella sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Linetty aveva saltato la partita contro il Cagliari per problemi gastrointestinali accusati a poche ore dal match contro la squadra di Walter Mazzarri, per poi tornare a disposizione per il match contro il Bologna senza però entrare in campo neanche a gara in corso. Ora il centrocampista polacco sta sgomitando al Filadelfia per cercare di conquistare un’occasione nel match contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa in Coppa Italia. Una sfida che il polacco spera possa rappresentare per lui una vera e propria svolta. L’ultima partita di Linetty è stata Torino-Udinese dello scorso 22 novembre. Match nel quale il 77 granata è entrato al 18’ minuto del secondo tempo al posto di Praet. Contro la squadra allora guidata da Luca Gotti Linetty ha portato a casa una prestazione sicuramente insufficiente, anche per questo il centrocampista polacco vorrà rifarsi e dimostrare di non essere quello che si è visto contro l’Udinese, dovendo anche dimostrare di essere tornato al 100% della forma.

Linetty: contro la Sampdoria una partita che non è come tutte le altre

Se scenderà in campo contro la Sampdoria a Marassi per Linetty non sarà una partita come le altre, dato che il centrocampista polacco ha vestito per diversi anni la maglia del club ligure. Fu proprio la Sampdoria che nel luglio del 2016 portò Linetty in Italia acquistandolo dal Lech Poznan per circa 3 milioni di euro. Quindi quando Linetty si appresta ad affrontare la Sampdoria c’è da considerare anche un fattore emotivo ma, giovedì sera, il centrocampista polacco dovrà lasciare da parte la sua parentesi in blucerchiato e dovrà dare una mano al Toro a superare il turno e proseguire il suo percorso in Coppa Italia.

Linetty, l’opportunità con la Samp

Una competizione sulla quale i granata vogliono sicuramente puntare, come dichiarato dal presidente Urbano Cairo prima di lasciare lo stadio Olimpico Grande Torino dopo la partita contro il Bologna. Il numero 77 granata, che per il momento non è riuscito ancora a dimostrare a pieno il suo valore e le sue potenzialità, dovrà farsi trovare pronto se sarà chiamato in causa. Una cosa è certa: il Toro non vuole sbagliare la partita e punta ad avere l’opportunità di regalarsi un eventuale derby in Coppa Italia.