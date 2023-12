Alla Rinascente si è tenuta la festa per i 117 del Torino: presente tutta la squadra e gli sponsor. C’era anche uno scatenato Cairo

Il Torino ha festeggiato i 117 anni della sua storia con una festa privata al centro commerciale Rinascente a cui hanno partecipato Juric, i calciatori, lo staff tecnico, quello medico e tutti i dirigenti, tra cui il dt Vagnati e, ovviamente, il presidente Cairo. Invitati anche i vari sponsor della società granata. Come in ogni festa che si rispetti non poteva mancare la musica. Musica che ha fatto scatenare proprio il presidente granata che, divertito, si è lasciato andare a un ballo, ripreso dagli smartphone dei presenti.