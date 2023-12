Al Filadelfia striscioni contro la società ma pure contro Seck: la protesta nel giorno del compleanno del Torino

Mentre Cairo alla Rinascente si scatenava, infiammando i social, al Filadelfia i tifosi festeggiavano a modo loro il 117 compleanno del Toro. Striscioni contro il presidente, contro il direttore sportivo e pure contro Juric. Non solo, perché la frase Seck out è una chiara presa di posizione nei confronti di del giocatore, che di recente ha rotto il silenzio con un lungo post su Instagram. Tifosi che invece difendono Luca Gemello, dopo l’errore di Bologna: “Stai sereno Gemello, solo Urbano è il nostro fardello”. Non manca nemmeno lo striscione “Giù le mani dal Fila”, dopo le note vicende sul milione chiesto da Cairo alla Fondazione.