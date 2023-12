Nel giorno dei 117 anni del Torino, la curva Maratona ha esposto uno striscione all’entrata del Filadelfia

Giornata speciale per il Torino. Oggi, infatti, ricorrono i 117 anni dalla nascita del club. In occasione delle celebrazioni, la curva Maratona ha esposto uno striscione all’ingresso dei cancelli del Filadelfia, con scritto: “Sei la mia vita, sei la mia fede. Auguri Toro!”. Un pensiero che, oltre a esprimere vicinanza, carica la squadra in vista della difficile sfida di domani contro l’Atalanta.