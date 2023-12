Verso la partita di lunedì Torino-Atalanta: sulla sinistra Mergim Vojvoda se la gioca con Valentino Lazaro

Dopo la sconfitta di Bologna, il Torino vuole subito voltare pagina. La prossima sfida non è facile ed è contro l’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi, in settimana, sono stati impegnati in Europa e i granata devono approfittarne. C’è un ballottaggio sulla sinistra ed è quello che riguarda Mergim Vojvoda e Valentino Lazaro. I due si giocano il posto e Juric ha i suoi legittimi dubbi. Nel cambio modulo, dal 3-4-2-1 al 3-5-2, gli esterni non sono stati toccati e ce ne sono altri 2 oltre a Vojvoda e Lazaro: Bellanova e Soppy. Sulla destra il titolare fisso è Belllanova, con Soppy come sostituto. Il 93 però non ha ancora recuperato dall’infortunio. Lazaro può giocare anche sulla destra, ma Juric lo preferisce a sinistra.

Le ultime partite

Nelle ultime 4 partite, hanno giocato entrambi. Contro il Lecce Vojvoda ha giocato basso in difesa a destra, mentre Lazaro largo a sinistra. Contro il Sassuolo, Juric ha confermato Vojvoda, facendolo giocare però come esterno. Lazaro è entrato all’83’ al posto di Bellanova. Contro il Monza invece, sulla sinistra ha giocato Lazaro e Vojvoda è entrato all’86’ al posto di Sanabria. Infine, contro il Bologna, ha giocato Lazaro (ammonito al 62′) con Vojvoda subentrato al 70′ posto di Tameze. Quindi, i due, possono anche giocare insieme, ma il ballotaggio sulla sinistra è tra di loro.

La loro stagione

Entrambi sono fedelissimi di Juric. Per Vojvoda 11 partite tra campionato e Coppa Italia, con 1 gol, 1 assist e 1 cartellino giallo. Il numero 27 è stato anche infortunato e ha saltato 4 partite. Lazaro invece di partite ne ha giocate 13. Solo 2 cartellini gialli per lui. L’austriaco deve essere più incisivo.