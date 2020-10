Cairo contestato al Giro d'Italia: gli striscioni a Cesana - FOTO - Toro.it

A margine della tappa Alba-Sestriere, i tifosi del Torino contesteranno il presidente Cairo: ecco i primi striscioni a Cesana

La contestazione al presidente del Torino Urbano Cairo è arrivata anche sulle strade del Giro d’Italia, la corsa ciclistica organizzata da Rcs, il gruppo editoriale di cui il patron è azionista di maggioranza. Finora la manifestazione di dissenso più eclatante si era osservata nel passaggio a Pesaro (sede del noto club “Fedelissimi”), con uno striscione recante la scritta “Cairo Vattene” srotolato da un gruppo di tifosi granata. Oggi, 24 ottobre, il Giro rimarrà in Piemonte dopo l’arrivo ieri ad Asti. In programma c’è infatti la tappa tra Alba e Sestriere.

Il Giro passa anche da Cesana: e i tifosi del Toro…

Alcuni tifosi del Toro ne approfitteranno per esporre messaggi di contestazione a Cairo. Le immagini giungono da Cesana: da “Cairo vattene” a “Torino ti odia”, una parte della piazza continua a chiedere al presidente di cedere il club.

Ieri i granata di Giampaolo hanno conquistato il primo punto in campionato, pareggiando per 3-3 contro il Sassuolo. Ma non è bastato per placare la protesta verso il massimo dirigente: che oggi, al Giro d’Italia, non vedrà solo cartelloni di incitamento verso i ciclisti.