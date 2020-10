Giampaolo con la difesa a 5 per la prima volta in carriera

Contro il Sassuolo Giampaolo cambia modulo per la prima volta e passa alla difesa a 5 sconfessando il suo credo: “Lo farò sempre meno”

Il Torino di Giampaolo non vince al Mapei Stadium ma almeno non perde la 4^ partita consecutiva, strappa un punticino e muove la classifica. E questa è già di per sé una novità visto l’incubo degli 0 punti in classifica nelle prime 3 giornate (con una da recuperare). Ma non è certamente la più clamorosa. La vera novità di Sassuolo-Torino è di prerogativa dello stesso Giampaolo che sull’1-1, con un Toro che in più di un’occasione ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsela fino alla fine, toglie Verdi e inserisce Nkoulou passando ad una difesa a 5. Un cambio di modulo che non solo non era previsto ma che di fatto sconfessa il mantra portato avanti da Giampaolo dal suo arrivo al Toro.

“Non cambio il modo di giocare”

“Non cambio il modo di giocare“, ha dichiarato nelle settimane passate il tecnico del Torino che in più occasioni ha puntato l’attenzione non sul modulo ma sul tempo. Il tempo necessario ai giocatori per metabolizzare i suoi dettami, per impadronirsi di un modo di giocare che non gli appartiene ma che dovrà diventare consuetudine. Non cambia, Giampaolo. Nemmeno di fronte a 3 sconfitte consecutive, all’ultimo posto in classifica e a giocatori apparsi visibilmente fuori ruolo.

E anche contro il Sassuolo il modulo, al di là dei singoli interpreti, è il medesimo. Almeno fino al pareggio del Sassuolo. Dopo, forse mosso anche dalla necessità di proteggere almeno un pareggio che avrebbe mosso la classifica, cambia. Fuori un Verdi sprecone, dentro un Nkoulou che farà passare la difesa a 5. Il Giampaolo che non vuole cambiare, alla fine lo fa. Ma adesso?

Giampaolo cambia: solo un’eccezione?

“É la prima volta in vita mia che ricorro a questo tipo di difesa“. La prima volta nella sua carriera che cambia il suo credo calcistico. Adesso non resta che chiedersi se questo cambio sarà il primo di una lunga serie o semplicemente un’eccezione. Se sarà solo un caso o se apre a nuove possibilità. E la risposta arriva prontamente dallo stesso Giampaolo che in conferenza stampa ammette: “In futuro cercherò di farlo sempre meno”. Insomma, cambiare sì ma che non diventi un’abitudine: e allora non resta che sperare, ancora una volta, nell’adattamento dei giocatori.