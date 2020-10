Sassuolo-Torino, il duello tra numeri 9: Belotti sfida Caputo

Il duello di Sassuolo-Torino / Belotti vuole il primo risultato utile con il suo Toro. Caputo è pronto a dare continuità a quanto realizzato fino ad ora

Continuità e ricerca di una svolta. Questi i due imperativi alla base delle motivazioni che spingeranno rispettivamente i giocatori del Sassuolo e quelli del Torino a dare il massimo in campo. Se i primi infatti hanno avuto una delle migliori partenze in questo inizio di stagione, non si può dire lo stesso dei secondi. Il Toro è infatti alla ricerca del primo punto stagionale e per trovarlo si affiderà al proprio capitano, il Gallo Belotti, che dovrà interfacciarsi con Francesco Caputo a suon di gol. Dal canto loro, i neroverdi proveranno ad impedire che ciò accada per mantenere il secondo posto e la media ottenuta e chi se non il loro bomber per farlo. Quattro gol per entrambi, così come il numero 9 sulla schiena: si apre la sfida.

Belotti a caccia del primo punto stagionale contro la sua vittima preferita

A suon di gol, il Gallo si è guadagnato il ruolo di leader e di capitano del Torino, che si affida alle sue magie da ormai più di cinque anni. Nonostante qualche difficoltà riscontrata negli anni, Belotti è riuscito a guidare i suoi fino all’Europa League, con 195 presenze e 96 gol in attivo, andando in doppia cifra ogni anno trascorso granata. É ora pronto a ripetersi e farà di tutto per riuscirci. L’unico a crederci sempre fino al’ultimo, ha già dato prova di poter dire la sua: ha infatti realizzato due doppiette in questo inizio di stagione, eguagliando quanto fatto nel 2016-2017 (il suo anno d’oro). La sua versatilità ed il suo spirito di sacrificio sono elementi imprescindibili per il gioco dei granata. Il Sassuolo resta la sua vittima preferita, con 8 gol in 11 partite che lo dimostrano. E chissà… Potrebbe essere di nuovo la volta buona per realizzare la rovesciata non andata a buon fine contro il Cagliari, come già accaduto nel 2019.

Caputo pronto a mettere in difficoltà i granata

Stessa media gol per Caputo in questo inizio di stagione a quota 4 reti, ma che vanta la partecipazione a due gol in più con due assist all’attivo. L’ex Empoli è al suo secondo anno in neroverde sotto la guida di De Zerbi, che da subito è riuscito a estrapolare da “Ciccio” il massimo rendimento. L’anno scorso è infatti andato a segno ben 21 volte contro le 16 del Gallo, una elel quali proprio contro i granata alla prima di campionato. Dal grande senso del gol e pronto a mettersi a servizio della squadra, il numero 9 del Sassuolo è pronto a dare continuità a quanto realizzato dai suoi, secondi a 10 punti dietro al Milan. Oltre al prossimo match, Caputo insidia il Gallo anche per quanto riguarda la Nazionale, dove ha ottenuto l’esordio nell’amichevole contor la Moldavia e non si fermerà senza aver tentato di prendersi un posto per Euro2021.