Sassuolo-Torino: dove vedere la partita in TV e streaming

Alle ore 20.45 al Mapei Stadium torna in campo la squadra di Marco Giampaolo: ecco dove vedere in TV e in streaming Sassuolo-Torino

Dopo la sconfitta per 3-2 subita domenica contro il Cagliari, la squadra di Marco Giampaolo scende ora in campo per la 5^ giornata del campionato (sarà la quarta giocata dal Toro, che deve ancora recuperare il match contro il Genoa) di serie A al Mapei Stadium. E’ fissato per le ore 20.45 il calcio d’inizio di Sassuolo-Torino. La diretta della partita la si può vedere in TV su Sky Sport (canale 252) e Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Mentre in streaming è possibile vedere la partita su Sky Go e su Now TV.