Torino, già 11 gol subiti: mai così male nell’era Cairo. Giampaolo chiede tempo

In quattro partite di campionato, il Torino ha subito 11 gol: è il dato peggiore della presidenza Cairo. Contano i dati generali della Serie A, ma non solo

C’è un problema nel Torino: la fase difensiva. Non è l’unico, certo, ma è reso grave dai numeri. Quattro partite giocate in Serie A, 11 gol subiti. Quasi tre a partita, e d’altronde tre ne ha presi contro il Cagliari e altrettanti contro il Sassuolo, ieri sera. Anche il Crotone condivide lo stesso dato, mentre il Benevento – peggior difesa del campionato – nelle prime quattro ne ha incassati 12. Per questo, il fatto che in Serie A si segni a ritmi mai visti nella storia (si contavano 142 reti totali fino all’anticipo di Reggio Emilia, 3,7 a partita) attenua ma non frena la preoccupazione attorno alla retroguardia granata. Che mai aveva contato tanti gol subiti nell’era Cairo, contando le prime quattro gare di un campionato, sia esso di A o di B.

Il cambio da Mazzarri (e Longo) a Giampaolo si fa sentire

Il massimo, fin qui, era stato di sei reti incassate: è accaduto ben cinque volte (2019/20; 2016/17; 2010/11; 2007/08; 2006/07). Ma con Giampaolo in panchina si è arrivati quasi al doppio.

I difetti, innanzitutto, sono sistemici. Il tecnico di Giulianova gestisce la fase difensiva in modo ben diverso da Mazzarri e Longo. E non solo per questione di numeri (da una linea a cinque, il Toro è passato a quattro), ma anche per logica d’azione: si lavora sullo spazio e non sulla marcatura, ripete quasi ossessivamente Giampaolo. Che per accompagnare il cambio di filosofia ha chiesto pazienza: “Con il tempo e il lavoro arriveremo dove vogliamo”.

Nel frattempo, il Torino dovrà limitare i danni. Il tecnico, contravvenendo ai suoi dogmi, è passato a gara in corso al 5-3-1-1, per agevolare la squadra. Di gol, però, ne ha comunque presi due. Troppi. Un bel problema, per chi vuole salvarsi.