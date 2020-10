Torino, la (brutta) abitudine delle rimonte subite: 8 punti persi, record in A - Toro.it

Altri due punti buttati contro il Sassuolo: il Torino fa i conti con le rimonte subite. Problema di testa e di fase difensiva

Il Torino è la squadra in Serie A che ha perso più punti da situazione di vantaggio. Lo era prima della sfida contro il Sassuolo (che invece è quella che ne ha recuperati di più), lo è oggi, all’indomani di un 3-3 arrivato dopo che i granata erano stati avanti di due gol. Facciamo i conti. Contro l’Atalanta, il Toro si era portato avanti con Belotti ma poi ha perso. Meno tre punti possibili. Contro il Cagliari è accaduto lo stesso: vantaggio firmato dal Gallo e rimonta rossoblu. Sei punti persi. Che diventano otto, con i due lasciati sulla strada di Reggio Emilia a causa delle disattenzioni, dell’eurogol di Chiriches e dell’inzuccata di Caputo.

I troppi gol subiti, l’autostima che manca

Due, sono le possibili cause. La prima l’abbiamo analizzata su queste pagine: il Toro prende troppi gol, quindi qualunque pericolo corso è potenzialmente fatale per una retroguardia ancora fragile.

Poi c’è la testa. I granata hanno, negli occhi e sulle gambe, una stagione – la scorsa – di paure e incertezze. Il gruppo e l’allenatore sono cambiati, sì, ma tanti sono i giocatori che l’hanno vissuta. Giampaolo ha spesso parlato di carenza di autostima: servirebbe un successo, per iniziare a spazzare via le scorie. Ma quante difficoltà, per agguantarlo.