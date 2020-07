Cartelloni contro Cairo sotto la sede di Rcs a Milano: “Vattene. Torino ti odia”

La contestazione al presidente Cairo è arrivata fino alla sede milanese di Rcs, dove sono stati esposti dei cartelloni contro il patron granata

Continuano le contestazioni in casa Toro nei confronti del presidente Urbano Cairo. L’ultima, ha coinvolto direttamente la sede di Rcs di Milano. Dopo diverse iniziative intraprese dai tifosi, tra le quali l’esposizione di numerosi striscioni in vari luoghi del capoluogo piemontese e sit-in di protesta di fronte allo stadio, quest’oggi sono stati posti dei cartelloni di fronte al complesso che ospita il gruppo editoriale di Cairo, in cui è chiaro l’invito a mettere in vendita la società. “Cairo vattene” si legge sul primo striscione. “Game Over. Torino ti odia” nel secondo. Negli scorsi giorni uno striscione recante sempre la scritta “Cairo vattene” era stato esposto da altri tifosi granata di fronte agli uffici torinesi di Rcs.