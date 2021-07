La contestazione al presidente del Torino, Urbano Cairo, arriva anche nel ritiro di Santa Cristina: “E’ questo il nostro folklore”

La contestazione a Urbano Cairo arriva anche in Val Gardena. Due striscioni piuttosto eloquenti sono comparsi attorno al campo di allenamento dove si sta allenando il Torino di Juric, nel pomeriggio di mercoledì 14 luglio: “Cairo vattene” e “Nessun abbonamento né spettatore: è questo il nostro folklore”. Il riferimento di quest’ultima frase è alla dichiarazione rilasciata dal presidente del Toro qualche giorno fa, in conferenza stampa: “A parte due camion vela che girano, che sono anche molto folkloristici, io non vedo tutta questa contestazione”. La risposta dei tifosi non si è fatta attendere. Accanto agli striscioni, come si vede nella foto scattata dall’inviato di Toro.it a Santa Cristina, campeggia lo stemma del Toro Club di Bolzano, uno dei tanti che hanno aderito alla contestazione contro il patron.