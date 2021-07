Ivan Juric, sin dal primo allenamento a Santa Cristina in Valgardena, chiede grande intensità ai suoi giocatori

“Dai, dai, dai”. Questa parola, ripetuta più volte, è quella che Ivan Juric ha probabilmente più utilizzato nel primo allenamento di Santa Cristina in Valgardena: l’allenatore croato ha chiesto subito grande intensità in ogni fase di lavoro ai suoi giocatori, guai a rallentare il ritmo o andare con il “piede leggero” a contrasto. Sia nelle esercitazioni tattiche fatte provare questa mattina, basate sul recupero palla e la ripartenza, sia negli esercizi di uno contro uno, Juric ha continuamente incitato i suoi giocatori, elargito consigli e anche ripreso i suoi se l’intensità calava. “Non voglio vedere sorrisi, qui si lavora seriamente” ha gridato a un certo punto l’allenatore.

Torino: il primo allenamento a Santa Cristina Valgardena

Dei rimbrotti del tecnico ne sa qualcosa anche Simone Zaza che, dopo essere attardato a rialzarsi da terra dopo in seguito a un contrasto (durante gli esercizi uno contro uno) è stato invitato da Juric a rialzarsi velocemente e a riprendere immediatamente l’esercizio. L’allenatore croato non vuole che nessuno si fermi, vuole grande intensità da tutti e se l’esercizio è ben fatto non mancano i complimenti per i propri calciatori. La richiesta di intensità sempre alta sarà il leitmotiv che molto probabilmente accompagnerà ogni allenamento diretto dall’allenatore croato.