Torino a Santa Cristina in Valgardena / Primo giorno di ritiro per la squadra di Ivan Juric sotto una pioggia intensa

Inizia sotto con un’intensa pioggia il ritiro del Torino a Santa Cristina in Valgardena, la località del Trentino Alto Adige scelta per ospitare gli allenamenti del precampionato della squadra di Ivan Juric. Ad assistere all’allenamento sono presenti anche il direttore tecnico Davide Vagnati e il neo collaboratore tecnico Emiliano Moretti.

Torino, l’allenamento in diretta

Ore 12.05 Ha iniziato a lavorare sul campo il secondo gruppo, che precedentemente era il palestra.

Ore 12.00 Il gruppo di giocatori che si stava allenando ha ora terminato la parte di esercitazione tattica.

Ore 11.30 Su Santa Cristina ha smesso di piovere. Nel frattempo esercizi uno contro uno e subito dopo due contro uno

Ore 11.10 Agli ordini di Juric e dei suoi collaboratori ora la squadra è impegnata nel lavoro tattico. Il tecnico si sta concentrando sul recupero palla e sulle ripartenze.

Ore 11.00 Il primo gruppo di giocatori di movimento stanno ora entrando in campo per le prime esercitazioni tattiche. In campo in questo momento ci sono Buongiorno, Lyanco, Izzo, Chiarlone, Aina, Vojvoda, Rincon, Baselli, Mandragora, Karamoko, Rauti, Warming e Zaza.

Ore 10.40 Mentre l’intensità della pioggia sta calando, i primi calciatori a entrare in campo sono i portieri, che hanno iniziato il loro specifico allenamento con il preparatore.

Ore 10.00 Ci sono anche il direttore tecnico Davide Vagnati e il collaboratore tecnico Emiliano Moretti ad assistere alla prima seduta di lavoro della squadra di Ivan Juric.

Ore 9.40 Prima parte di lavoro in palestra per la squadra di Ivan Juric, mentre sul campo di Santa Cristina in Valgardena cade un abbondante pioggia.

Ore 9.30 I giocatori hanno iniziato ad arrivare al campo di allenamento.