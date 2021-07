Torino a Santa Cristina in Valgardena / Secondo allenamento in ritiro per i granata di Juric: le ultime

Il primo allenamento del mattina è stato contraddistinto dal diluvio e dalle urla di Ivan Juric. Questo pomeriggio la pioggia non dà tregua, al gruppo granata, che torna in campo per la seconda seduta della giornata. Il Torino prosegue nella preparazione, in Val Gardena, nell’attesa del nuovo calendario di Serie A, che sarà svelato dopo le 18.30.

Torino, l’allenamento nel ritiro in Val Gardena

Ore 18.20 – Dopo una partitella di mezz’ora, divisi in tre squadre, i giocatori terminano ora il loro allenamento. Torneranno in campo domani mattina per la seconda giornata di lavoro in Val Gardena.

Ore 17.50 – Falque sta svolgendo un programma specifico in palestra.

Ore 17.30 – Iago Falque sta svolgendo un allenamento personalizzato, mentre il resto della squadra sta svolgendo esercitazioni tattiche. Lo spagnolo non era in campo neanche nell’allestimento mattutino. Nel frattempo ha smesso di piovere.

Ore 17.15 – Ora il gruppo sta effettuando una partitella a due tocchi in una metà campo. Nell’altra, Karamoko e Rauti lavorano a parte, effettuando dei tiri verso la porta di Gemello.

Ore 17.10 – E’ una sorta di pallamano, il primo esercizio di riscaldamento dei granata, che continuano ad allenarsi sotto una pioggia battente.

Ore 17 – Inizia il secondo allenamento del Torino nel ritiro di Santa Cristina.