Alla presentazione del calendario della Serie A 2021/2022 era presente per il Torino il direttore operativo Alberto Barile: le sue parole

C’era anche Alberto Barile alla presentazione del calendario della Serie A 2021/2022. Il direttore operativo ha rappresentato il Torino e ha parlato, a DAZN, di come si prospetta la nuova stagione: “L’inizio del calendario mi sembra abbastanza equilibrato. Arriviamo da due campionati molto complicati. Abbiamo fatto diversi cambiamenti, su tutti il presidente ha scelto un grande allenatore. Ivan Juric è partito fortissimo, sono già sotto l’acqua in Val Gardena: sveglia prestissimo, grande forza, grande grinta”. Poi un commento su Sirigu: “E’ un ragazzo molto particolare, che fa squadra, che fa gruppo. Vediamo le evoluzioni in queste ore”.

Ivan Juric (L) speaks with Alberto Barile during a visit to stadio Filadelfia. Ivan Juric is newly appointed Torino FC coach.

