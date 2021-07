Al termine dell’allenamento pomeridiano, il tecnico Ivan Juric ha palesato il proprio dissenso per le condizioni del campo di allenamento

Non è iniziato nel migliore dei modi il ritiro del Torino a Santa Cristina Valgardena. Non per questioni tecniche, ma per i problemi legati al terreno di gioco che ha patito le forti piogge di questi giorni. Il manto erboso è tutt’altro che in buone condizioni e sono bastate le prime due sedute di allenamento per creare buche in ogni zona, con le zolle che si alzavano a ogni contrasto: è così che al termine della seduta pomeridiana il tecnico Ivan Juric si è soffermato a lungo sul terreno di gioco con gli organizzatori del ritiro, palesando i propri dubbi e il dissenso per le condizioni del campo, prima di rientrare negli spogliatoi scuro in volto. Nel frattempo gli addetti al terreno di gioco, attrezzi in mano, hanno già iniziato a sistemare le zolle, cercando di uniformare il prato in vista degli allenamenti di domani.