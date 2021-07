Niente sorrisi e campo da sistemare: Juric parte tra rimproveri e sfuriate. Ma il Torino inizia anche a lavorare sulla tattica

La pioggia e le sfuriate di Juric segnano il campo e il gruppo granata. Il Torino ha vissuto un primo giorno di burrasche, a Santa Cristina in Val Gardena. Il tecnico ha spronato a gran voce i suoi giocatori, al mattino: “Non voglio vedere sorrisi, qui si lavora seriamente”. Poi se l’è presa con gli addetti al campo e gli organizzatori, al pomeriggio. Su un prato in cattive condizioni allenare è difficile, e il mister lo ha fatto presente senza giri di parole, chiedendo di intervenire al più presto. Il metodo è chiaro: pochi scherzi e attenzione ai dettagli, altrimenti sono guai. Chissà se basterà per inculcare nel gruppo il progetto tattico, le cui prove sono iniziate immediatamente. Si partirà dal 3-4-2-1: ma questa è solo la conferma di una notizia.

Prove tattiche e rimproveri, in attesa del mercato

E’ questo lo spartito che Juric utilizza fin dall’inizio della sua carriera in panchina, pur con le variazioni aggiunte pian piano dal Mantova al Verona. Difesa a tre, due esterni a tutta fascia con licenza di offendere, ma soprattutto un attacco mobile, di qualità. Ecco, questa al Toro manca e dovrà necessariamente arrivare dal mercato (leggasi: da Messias o chi per lui). Ma dovrà pensarci la società, innanzitutto, che il croato indirizzerà – di nuovo – nei prossimi giorni con le prime valutazioni dal ritiro. Nel frattempo, sul campo, sarà burrasca e non solo per il meteo avverso: c’è un Torino da costruire nell’identità e nelle idee. Serviranno le urla e i rimproveri, Juric non conosce un’altra via.