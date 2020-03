Cairo contro tutti: da Agnelli a Lotito e De Laurentiis - Toro.it

Dalla ripresa degli allenamenti alla Superchampions, Urbano Cairo negli ultimi mesi si è spesso esposto contro le idee dei suoi colleghi di serie A

“E’ rimasto qualcuno che vuole fare il fenomeno, che rompe il fronte per avere vantaggi. Perché Lazio e Napoli hanno rotto il fronte? Immagino per interessi sportivi. Forse per avvantaggiarsi nella preparazione”. E ancora: “Dire ‘la mia regione non ha problemi’ con una situazione così in evoluzione è una franse infelice. Poi esplode il virus a Fondi e allora…”. Tutte frase pronunciate da Urbano Cairo, nell’intervista rilasciata a La Stampa. Il presidente del Torino non ha risparmiato alcune frecciate ai colleghi Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis, che avrebbero voluto che le proprie riprendessero in questi giorni gli allenamenti, nonostante la grave emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia intera.

Cairo replica a Lotito e De Laurentiis

I rapporti tra Cairo e i suoi colleghi sono buoni, il presidente granata non si è comunque fatto molti problemi nel comunicare pubblicamente la propria posizione completamente differente riguardo alla ripresa degli allenamenti. Non è certo la prima volta che il patron granata alza la voce, replicando con forza alle affermazioni dei colleghi: non è un caso che sia proprio Cairo il principale oppositore in Italia all’idea di Andrea Agnelli di realizzare la SuperChampions.

Cairo contro Agnelli: scontro sulla SuperChampions

Solamente poche settimane fa, prima che l’emergenza sanitaria bloccasse il Paese oltre che il calcio, Cairo aveva replicato con fermezza al presidente della Juventus che, nel corso di un’intervista, aveva posto il problema se fosse giusto o meno che una squadra senza storia internazionale come l’Atalanta giocasse in Champions League.

“Trovo abbastanza assurdo, in questo momento, che si torni sull’argomento – aveva ribattuto Cairo – Lo sport è competizione e deve esserci spazio per tutti. Se un grande club ha investito tanto ma non riesce a ottenere i risultati sperati, vuol dire che ha sbagliato qualcosa. Capita, ma non deve essere penalizzato chi invece ha fatto meglio”.