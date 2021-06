Il presidente del Torino e di La7 Urbano Cairo ha lasciato alcune dichiarazioni in merito al mancato sostegno alla tv durante la pandemia

Urbano Cairo è stato intervistato dall’Ansa in occasione dei 20 anni compiuti da La7. Il presidente granata si è lasciato andare a uno sfogo per il mancato sostegno al settore della televisione durante la pandemia da Covid-19 che ha colpito tutto il mondo. Queste le sue parole: “Nel corso della pandemia, la tv non ha avuto aiuti di alcun genere. Un settore importante come quello televisivo con molti occupati che ha un importante impatto sull’economia, anche attraverso la comunicazione che le aziende fanno in tv, meriterebbe maggiore attenzione. È stato un anno e mezzo molto duro, e così come hanno avuto ristori altri settori, sarebbe giusto che avessimo anche noi un sostegno. Il cinema ha il tax credit al 40%, non vedo perché non ci debba essere la stessa attenzione per le produzioni televisive”.

Le parole si Cairo per i 20 anni dalla nascita di La7

Infine il presidente Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del ventennale di La7, il canale è nato proprio il 24 giugno 2001. In merito il patron di La7 ha detto: “Il canale ha guadagnato ascolti in un periodo in cui le reti generaliste hanno perso quote, a causa della crescita degli over the top. Abbiamo un pubblico molto ampio, ogni giorno 11 milioni di spettatori, che diventano 37 milioni in un mese. Siamo diventati veramente un punto di incontro e dibattito. È un ventennale di grandi soddisfazioni”.