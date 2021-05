Le parole del presidente del Torino Cairo alla riunione riguardo la Superlega: “Ci sono regole FIGC e UEFA che dovranno essere rispettate”

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto a margine della riunione di Lega che si è tenuta questo pomeriggio e ha parlato anche e soprattutto del tema Superlega: “Si sono chiarite delle posizioni. Fa sempre bene parlare. Chiarimenti con Agnelli? Ma non parliamo di cose personali, parliamo di cose generali. E’ stato un modo per riaprire il dialogo, anche per parlare di riforme e futuro. Il tema vero è quello che faranno FIGC e UEFA. Io non sono qui a parlare per conto di tutti, ma parlo per conto mio. E non credo sia nemmeno giusto rivelare le cose che si sono dette, anche se non si sono dette cose pazzesche. Per quelle tre squadre (Juventus, Inter e Milan, ndr) ci saranno FIGC e UEFA che avranno regole precise che dovranno essere rispettate per partecipare ai campionati e alle coppe”.

Cairo: “Juventus? Nessun passo indietro”

Poi, sulla possibilità che la Superlega sia stata scongiurata definitivamente: “E‘ tutto relativo alle decisioni che prenderanno UEFA e FIGC a chi eventualmente aderisce a questo tipo di progetto. Passi indietro da parte della Juventus? Non mi sembra. A livello anche pubblico non ho visto passi indietro. Per fare passi indietro le sedi sono altre e lo fai in maniera pubblica, non mi sembra l’abbia fatto. Nove squadre hanno fatto un passo indietro invece molto deciso, non credo possano fare la Superlega in tre”.

Il presidente granata sul prossimo campionato di Serie A

Se la Juventus non farà ufficialmente un passo indietro, lo aveva confermato il presidente federale Gravina nei giorni scorsi, rischierebbe anche di non poter prendere parte al prossimo campionato di Serie A: “Io credo che il campionato vada avanti con tutte le squadre che hanno titolo per partecipare. Tutto questo deve essere fatto rispettando i valori del campionato e non progettando nulla che sia contro questo campionato. I fondi? Sì, sì è parlato anche di quello e se ne riparlerà. Vogliamo riprendere in mano le cose e nel modo giusto”