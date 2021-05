La media punti, per ora, non gli garantisce la permanenza al Torino: ma Davide Nicola pensa alla salvezza e a nient’altro. E Cairo riflette

Tre punti da qui alla fine del campionato potrebbero bastare al Torino per arrivare alla salvezza. Ne serviranno di più a Davide Nicola, invece, per raggiungere quella media punti di 1,5 a partita che gli garantirebbe l’automatico rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Attualmente il tecnico ha collezionato 22 punti in sedici gare, dovrebbero arrivarne altri otto per strappare il prolungamento senza passare per una trattativa. In La Matematica è Politica, Chiara Valerio ci dice che studiare matematica “significa introiettare l’idea che le regole esistono” ma pure che “quando – giustamente talvolta – [esse] si infrangono, vengono sostituite da un altro sistema di regole”. Oltre il numero posto come clausola c’è un sistema di motivi che, se a fine stagione si sarà evitata la B, ha come unica soluzione possibile la permanenza di Nicola sulla panchina granata.

L’allenatore ha parlato del suo futuro prima di Torino-Milan

Anche Cairo sta iniziando, da giorni, a ragionare sul fatto che il suo tecnico si sia meritato di restare. A prescindere. Il presidente del Toro ha comunque evitato di fare pubbliche dichiarazioni in proposito, la stessa linea che sta seguendo l’allenatore. Sollecitato sull’argomento alla vigilia della gara contro il Milan, ha risposto nei termini ormai noti all’ambiente: “Se ci sarà una possibilità di partire dall’inizio (sottinteso: con il Torino, la prossima stagione) arriverà per ciò che faremo adesso”. Tradotto: vediamo di arrivare in fondo nel modo migliore e centrando l’obiettivo, poi si vedrà.

Eccolo, di nuovo, quell’obiettivo: la salvezza. Da inseguire, nello stile di Nicola, con “quella maledetta convinzione in ciò che si sta facendo”, ovvero con la forza di volontà che lui ha ravvivato in una squadra smorta dopo un anno di declino. Non è misurabile con un computer, dice il tecnico, ma paradossalmente è più sotto controllo di tutto il resto, che invece sfugge e cambia di secondo in secondo, come una partita di pallone. Per questo, Nicola non vuole nemmeno guardare le tabelle né il calendario delle concorrenti (Benevento, Spezia e Cagliari su tutte): vuole che il Toro se la giochi contando solo sulle proprie forze.

Così come lui insegue la sicurezza della A e nient’altro, per ora: perché il rinnovo, come una partita di pallone, non è pienamente sotto il suo controllo. Lo si può avvicinare con il lavoro e i risultati di oggi, ma sta nel domani e dunque, dice Nicola, tanto vale non pensarci. Intanto i suoi si giocano tanto già stasera, prima dei match point contro Spezia e Benevento intervallati dal recupero contro la Lazio, ma agli incroci decisivi ci arrivano “sereni ed affamati”. Sarebbero stati spenti e spaventati, forse, senza quella maledetta convinzione.