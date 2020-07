Cairo: "La squadra si è ritrovata, anche con la Juve ce la siamo giocata..." - Toro.it

Il presidente Cairo ha parlato dopo la vittoria del Toro col Brescia, in rimonta: soddisfazione per i singoli, come Belotti, Verdi e Meitè

Dopo la sfida vinta 3-1 dal Toro sul Brescia, mercoledì sera, il presidente Cairo ha rilasciato delle dichiarazioni uscendo dallo stadio Grande Torino in tarda notte. Ha parlato della partita dei granata con un occhio anche a quella di San Siro in programma lunedì. “Non nascondo di essere soddisfatto. La squadra è stata compatta, unita, convinta: tutti valori importanti. E adesso è fondamentale preservarli per le prossime partite”, ha spiegato il presidente. Che pone l’accento sulla rimonta. “Dello spirito di squadra ho già detto, ma anche la capacità di riprendere una partita che si era messa male, che a un certo punto sembrava stregata. Eppure, avevamo cominciato bene, con il gol annullato a Belotti dopo pochi minuti. Poi c’è stata la traversa di Verdi, il quale si è reso protagonista ancora con altre buone occasioni. Ma, quando la partita sembrava che si fosse messa sul binario giusto per noi, è arrivato quel gol incredibile del Brescia, nato da un assist completamente fortuito di un incolpevole Meité”.

Cairo: “Verdi mi è piaciuto”

Sui singoli: “Ho visto proprio un Verdi che mi è molto piaciuto. Il nostro capitano, poi, è la solita conferma di eccellenza. Ma mi sono piaciuti tanto anche altri nostri calciatori, come ad esempio Meité. Lui sta facendo davvero bene in tutto questo periodo cominciato con la ripresa del campionato dopo la pausa forzata a causa della pandemia. Ha offerto continuamente delle buone prestazioni, pur avendo giocato sempre”.

“La squadra ha ritrovato fiducia, e questo mi sembra l’aspetto principale. Sul 2-1 ce la stavamo giocando pure in casa della Juve: tutto questo per dire che la squadra ha ritrovato sé stessa”, ha aggiunto Cairo.

Sul discorso salvezza: “Direi che un bel passo è stato fatto, ma aggiungo subito che dobbiamo restare con i piedi per terra, continuando a lavorare con determinazione, come stiamo facendo, per poter fare ulteriori punti nelle prossime partite. Ad esempio, già lunedì sera, a San Siro contro l’Inter, sarà molto importante giocare una grande partita ed essere protagonisti di una bella prestazione”.

Sull’abbraccio a fine partita, in mezzo al campo: “È stato molto bello, un momento anche toccante, che trasferisce un senso di grande compattezza. E questa è una qualità importante”.