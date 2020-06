Cairo soddisfatto: "Questa è la strada giusta. Il rigore sbagliato? Nessun problema" - Toro.it

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, al Corriere della Sera ha commentato con soddisfazione la prestazione della squadra contro il Parma

“Ci è mancata solamente la vittoria ma ho visto quello che mi aspettavo di vedere”. E’ soddisfatto Urbano Cairo per la prestazione offerta dal suo Torino contro il Parma, nella prima partita post-Coronavirus. Al Corriere della Sera il patron granata si è detto contento per quanto mostrato in campo dalla squadra di Moreno Longo, anche se non è arrivata quella vittoria che avrebbe meritato. “Ci mancano quei tre punti ma questa è direzione in cui dobbiamo proseguire. Si deve aggiungere qualcosa in più sul piano della carica e della ferocia, poi il lavoro pagherà” ha poi aggiunto.

Cairo: “Continuiamo su questa strada”

Cairo si è poi soffermato anche sul calcio di rigore sbagliato da Andrea Belotti, tranquillizzando il capitano granata: “Il rigore sbagliato da Belotti? Nessun problema, quello che conta è che la squadra continui su questa strada, aggiungendo quel che serve per arrivare ai tre punti che avremmo meritato anche contro il Parma”.