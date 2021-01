Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato una breve dichiarazione prima di lasciare lo stadio Grande Torino

Giampaolo ha lasciato lo stadio Grande Torino in torno alle 21. Prima di andar via ha rilasciato “Questa è la peggior partita della stagione, una partita brutta, pessima, mi spiace dirlo. Pensavo di vedere una squadra diversa. Giampaolo? Resta, certo”. E dopo questa frase ha lasciato l’impianto in auto.