Il presidente del Torino Urbano Cairo è tornato a parlare della vicenda RCS-Blackstone, escludendo l’ipotesi di perdere la causa

Il numero 1 del Toro Urbano Cairo a La Verità è tornato a parlare della causa RCS-Blackstone che lo vede coinvolto in prima persona. A tale proposito ha dichiarato: “Perdere la causa? Lo escludo. Lo escludono i nostri legali, in America e in Italia. Abbiamo chiesto anche un parere terzo. La causa è infondata e non c’è la competenza territoriale. Rcs si è comportata correttamente e l’arbitrato ha riconosciuto, non solo che non c’è stata alcuna azione temeraria, ma anche che l’immobile valeva 33 milioni in più. Non ci saranno problemi“.