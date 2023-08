Il presidente granata al termine del Memorial Mamma e Papà Cairo: “I miei genitori oggi si sarebbero divertiti molto”

Al termine del Memorial Mamma e Papà Cairo, il presidente granata ha ringraziato tutte le squadre partecipanti e festeggiato per la vittoria del suo Torino: “Finalmente una vittoria dopo nove edizioni del torneo. Mentre vedevo la partita pensavo che se avessi visto la partita al fianco di mia mamma e mio papà si sarebbero divertiti molto, mia madre ogni tanto: “Ma perché prendiamo gol dopo averlo fatto, Urbano fai qualcosa”. Alla fine dopo il 3-3 raggiunto all’ultimo e la vittoria rimontando due rigori sarebbero esplosi dalla gioia. Qui siamo organizzatori e dobbiamo essere super parters ma dopo nove anni ho voglia di godere. In totale 88 giocatori che hanno giocato al Mamma Cairo hanno esordito in Serie A e altri 80 hanno esordito in Serie B”.

Cairo: “Le quattro squadre partecipanti investono tutte sui giovani”

Ancora Cairo: “Complimenti alle quattro squadre, che sono squadre che investono molto sui giovani che è importante perché dobbiamo riportare il calcio a livelli importanti. Ringrazio l’Alessandria che ci ha dato la possibilità di utilizzare il Moccagatta, tra l’altro mio papà giocava all’Alessandria a cui auguro il meglio, speriamo possa fare passi avanti, che possa fare passi avanti. Ho visto prima il presidente Enea Benedetto, se si può aiutare l’Alessandria lo faccio volentieri perché l’Alessandria è parte del mio cuore. Forza Alessandria oltre che forza Toro”.