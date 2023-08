Dopo l’arrivo di Vlasic e un altro probabile innesto sulla trequarti, Karamoh è scivolato nelle gerarchie: che ne sarà dell’ivoriano?

Prosegue con insistenza il mercato del Torino. Dopo l’arrivo di Nikola Vlasic, Vagnati e Cairo sono pronti a chiudere anche per quello di Soppy, che firmerebbe un accordo con i granata in seguito allo scambio che coinvolgerebbe anche Singo, il quale andrebbe all’Atalanta. In particolare, però, la zona che interessa maggiormente la società in questo momento è quella della trequarti. Con l’arrivo di Nikola Vlasic, infatti, Juric ha ottenuto il centrocampista offensivo che desiderava da parecchio tempo e che tanto gli è mancato in ritiro – oltre al croato, però, potrebbe arrivarne anche un altro. Proprio nel corso del ritiro, chi si era messo in mostra è Yann Karamoh. L’ivoriano, in attesa di rinforzi sul mercato, è stato, insieme a Seck e Radonjic, il protagonista sulla zona offensiva del centrocampo, ma ora le gerarchie sono totalmente cambiate.

Vlasic più un altro? Intanto Karamoh scivola nelle gerarchie

L’ex Inter e Parma, che tanto bene aveva fatto nella seconda parte dello scorso campionato, ha rinnovato il proprio contratto con i granata proprio nel 2023, aspettandosi un futuro diverso. Ora, però, con l’innesto di Vlasic e il potenziale arrivo di un altro trequartista titolare che sostituirebbe Miranchuk, il numero 7 potrebbe vedere diminuire di molto il proprio minutaggio. In questo momento, infatti, Karamoh è il terzo trequartista in ordine di gerarchia dopo lo stesso croato e Radonjic, mentre con il probabile arrivo di un quarto giocatore in quel reparto, scivolerebbe addirittura a lottare per il 4° posto con Seck e Verdi. In più, c’è da dire che giocando una sola partita a settimana a causa della mancata partecipazione alle coppe europee, sarà difficile immaginare molte rotazioni da parte di Juric, e il minutaggio delle seconde linee potrebbe risentirne. Ancora è tutto da definire, ma non è da escludere un contesto in cui l’ivoriano possa decidere di partire per giocare di più, a pochi mesi dalla firma del nuovo contratto.