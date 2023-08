Il patron del Toro a margine della prima semifinale del “Memorial Mamma e Papà Cairo” ha rivelato quanto ha investito da quando c‘è Juric

Urbano Cairo, a margine della prima semifinale del torneo dedicato ai suoi genitori, ha rimarcato quanti soldi sono stati investiti da quando Ivan Juric è diventato l’allenatore del Toro. Il presidente ha dichiarato: “Io ho fatto il conto da quando è arrivato Juric, ridendo e scherzando, abbiamo investito 80 milioni, se non di più”. Per essere il più precisi possibile, da quando c’è il tecnico croato alla guida della squadra granata il Toro sul mercato ha speso poco più di 82,8 milioni di euro. Invece, se si fa il conto di quanto ha incassato la società piemontese dalle cessioni che ci sono state da quando Juric è l’allenatore del Toro si arriva a una cifra poco superiore ai 71,4 milioni di euro. Ma c’è da tener presente che c’è ancora una sessione di calciomercato estiva in corso, dove potranno accadere ytante cose.

Ricci, Vlasic e Ilic tra gli acquisti più costosi da parte di Cairo

Da quando è arrivato Juric il Toro ha cercato di alzare l’asticella, questo è un dato di fatto, e non solo per quanto riguarda il parco giocatori ma anche sotto tanti altri aspetti. Un esempio è il fatto di aver arricchito e abbellito sempre di più il Filadelfia con macchinari all’avanguardia e un ristorante a disposizione di squadra e staff. Tornando a parlare di bilanci relativi al fronte calciomercato, da quando c’è Juric l’acquisto che è costato di più al presidente Cairo è stato Ivan Ilic, giocatore per il quale il club granata ha versato nelle casse dell’Hellas Verona ben 15,70 milioni di euro. Ma non solo, anche per Nikola Vlasic e Samuele Ricci il Toro ha speso cifre importanti. Non a caso risultano rispettivamente al sesto e decimo posto nella classifica dei giocatori più costosi da quando Cairo è presidente del Toro. Infine, per quanto riguarda le cessioni quella che è stata più proficua da quando Juric è al Toro è quella di Gleison Bremer, venduto alla Juve per 41 milioni di euro. Ma tirando le somme tra entrate e uscite, dall’arrivo del tecnico ex Hellas Verona al momento è in negativo di 12,43 milioni di euro e ribadiamo al momento.

