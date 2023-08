Tutte le trattative e le ultime notizie di calciomercato delle squadre di Serie A di oggi, sabato 12 agosto

La Roma e Nemanja Matic si separano: il serbo si trasferirà al Rennes per una cifra di 3 milioni di euro. I giallorossi pensano a Paredes come possibile sostituto.

Beltran è arrivato in Italia

Lucas Beltran sarà presto un nuovo giocatore della Fiorentina. L’ex attaccante del River Plate è atterrato in Italia e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche con i viola, per poi firmare il suo contratto.

Carlos Augusto in chiusura all’Inter

I nerazzurri si preparano ad ufficializzare un nuovo colpo di mercato: si tratta di Carlos Augusto, esterno proveniente dal Monza di Palladino. Il club di Zhang sta perfezionando l’uscita di Gosens all’Union Berlino, poi si chiuderà per il brasiliano: arriverà in prestito con obbligo di riscatto.

L’Atalanta ha ceduto Maehle

Joakim Maehle è un nuovo giocatore del Wolfsburg. Il danese si è trasferito in Germania per una cifra di circa 13 milioni di euro.

Imminente l’ufficialità di Hjulmand allo Sporting

Dopo la chiusura della trattativa che porterà il centrocampista in Portogallo, la firma dei contratti è prevista per questa sera. Il giocatore è già partito per Lisbona.