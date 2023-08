Pietro Pellegri insidia seriamente Sanabria per un posto da titolare nella gara di Coppa Italia contro la FeralpiSalò

Il Torino continua la preparazione alla sfida di Coppa Italia contro al FeralpiSalò, in programma lunedì 14 agosto alle ore 21:15. La gara vedrà i granata fare il loro esordio ufficiale in stagione e sarà un test importante in vista dell’inizio del campionato. Juric, però, dovrà fare i conti con alcuni dubbi di formazione, che riguardano in particolar modo il reparto avanzato. Sanabria, nonostante abbia totalmente smaltito l’affaticamento muscolare subito poco prima della gara contro il Reims, non è al massimo della forma e potrebbe partire dalla panchina. Al suo posto è forte la candidatura di Pietro Pellegri per un posto da titolare, reduce da una prestazione non brillante contro i francesi.

Pellegri può avare una chance

Il classe 2001 è stato sostituito al termine della prima frazione di gioco e non è riuscito ad essere decisivo in una gara bloccata sul pareggio. Contro la FeralpiSalò potrebbe dunque arrivare un’occasione da non sprecare per l’ex Monaco, che cercherà più spazio anche nel corso della Serie A.