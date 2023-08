Raoul Bellanova e Adrien Tameze si preparano alla prima gara ufficiale allo Stadio Grande Torino, contro la FeralpiSalò

Manca sempre meno all’esordio degli uomini di Juric allo Stadio Grande Torino. I granata scenderanno in campo davanti ai propri tifosi nella serata di lunedì 14 agosto, in una gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro la FeralpiSalò. Per alcuni sarà l’esordio assoluto da giocatore del Toro nello stadio di casa: ad esempio per Bellanova e Tameze. Il primo è stato acquistato dal Cagliari dopo una stagione opaca nell’Inter di Simone Inzaghi, per una cifra pari a 7 milioni di euro. Il secondo proviene invece dall’Hellas Verona, ingaggiato con una spesa poco inferiore ai 3 milioni. I due hanno già avuto modo di mettersi in mostra in questo precampionato, dimostrando di essersi ben ambientati nel nuovo mondo del Torino. In particolar modo Tameze, che al contrario del difensore non è stato frenato da problemi fisici.

Torino-FeralpiSalò: un’occasione da non sprecare

Quella contro la FeralpiSalò sarà una gara che entrambi dovranno sfruttare al massimo per dimostrare di poter essere titolari anche in Serie A. Chi ha più concorrenza dei due è probabilmente Tameze, che dovrà scalare le gerarchie di Ivan Juric. Al momento, infatti, i titolari in mediana sono Samuele Ricci e Ivan Ilic, due intoccabili del tecnico croato. Tameze ha comunque dimostrato di essere un giocatore affidabile nel corso delle amichevoli estive, ma dovrà lavorare sodo per battere la concorrenza a centrocampo. Discorso diverso per Bellanova, per cui è stato fatto un investimento abbastanza importante e che farà con ogni probabilità il titolare. Da capire, a tal proposito, anche l’esito della trattativa che coinvolge Singo e Soppy: in caso di arrivo dell’attuale terzino dell’Atalanta potrebbe esserci un ballottaggio interessante per le fasce del Toro, che spingerà i giocatori a dare il meglio per guadagnarsi un posto dall’inizio.