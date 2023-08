L’avversaria del Torino ai tretaduesimi di Coppa Italia è la FeralpiSalò: la squadra di Vecchi è solida e competitiva

La prima partita ufficiale della stagione 2023/2024 del Torino è sempre più vicina: appuntamento alle ore 21:15 di lunedì 14 agosto allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-FeralpiSalò. La gara è valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, chi vince affronterà il Frosinone ai sedicesimi. Quest’anno, per la prima volta nella loro storia, i leoni del Garda disputeranno il campionato di Serie B. Un premio meritato, visto il primo posto nel girone A di Serie C nella stagione 2022/2023. La squadra è nata nel 2009, dalla fusione tra due squadre: la Feralpi Lonato e la Salò Valsabbia. Il progetto è stato patrocinato da Giuseppe Pasini, proprietario dell’industria siderurgica Feralpi. Si tratta di una realtà solida e competitiva, che il Torino ha già avuto modo di affrontare nel ritiro di Pinzolo in amichevole. Le partite in casa nel campionato cadetto, verranno disputate allo Stadio Garilli di Piacenza.

FeralpiSalò: Vecchi guida la squadra

La squadra è allenata da Stefano Vecchi ed è un mix tra giovani e giocatori di esperienza. Tra i profili di esperienza risaltano Luca Ceppitelli (ex Cagliari e Venezia) in difesa e Marco Sau in attacco. In attacco ci sono anche Andrea La Mantia, Mattia Compagnon (in prestito dalla Juventus), Alessio Da Cruz e l’ex granata Karlo Butic. Poche settimane fa in amichevole il Toro si è imposto per 2-0, grazie alle reti di Schuurs e Savva.