A meno di una settimana dalla sfida di Coppa Italia contro la FeralpiSalò, ecco qui un punto sugli infortunati di casa Torino

Manca sempre meno all’esordio stagionale ufficiale del Torino. I granata, infatti, scenderanno in campo lunedì alle 18:30 nel preliminare di Coppa Italia, in cui sfideranno la FeralpiSalò. Subito un test da non sottovalutare per i ragazzi di Juric, che lo scorso anno passarono agevolmente il turno con un 3-0 rifilato al Palermo. Quest’anno, però, sarà diverso. Sono iniziate, intanto, le prove di formazione nella testa dell’allenatore croato, il quale dovrà fare probabilmente a meno di alcuni suoi uomini. È bene, dunque, fare un punto della situazione sugli infortunati del Torino, a 6 giorni dalla gara di coppa.

Milinkovic-Savic e Ricci certi del recupero

Chi è certo di recuperare per la sfida di lunedì sono Milinkovic-Savic e Ricci. Il portiere, che aveva saltato gran parte del precampionato per un infortunio al bicipite femorale, è pronto per rientrare in porta e prendere il posto di Gemello, che si è comportato bene nelle amichevoli in cui è stato proposto da Juric. Il centrocampista, invece, aveva rimediato solo una botta nella sfida contro il Reims, ma non si trattava di nulla di grave. Dopo le smentite da parte di Vagnati, che ha confermato che l’ex Empoli farà parte della rosa anche per la nuova stagione, è confermata anche la sua presenza in mezzo al campo contro i lombardi.

Sanabria, Linetty e Bellanova: corsa contro il tempo

Da valutare, invece, le condizioni di Sanabria, Bellanova e Linetty. L’attaccante paraguaiano si è fermato alla vigilia della sfida contro il Reims per un affaticamento muscolare, e da un po’ di giorni non si allena con la squadra. Stesso discorso per l’esterno ex Inter, che aveva saltato anche l’amichevole contro il Lens per un sovraccarico muscolare ed è ora in via di ripresa. Linetty, infine, aveva riscontrato un trauma elongativo al polpaccio della gamba sinistra, ed è out da un paio di settimane. Per tutti e tre, però c’è fiducia nel recupero, almeno per la panchina. L’unico che in questo momento sembra certo di non poter prendere parte alla gara, invece, è Seck. Il senegalese ha riportato un infortunio alla spalla sinistra prima dell’ultima partita, e non dovrebbe farcela per lunedì.