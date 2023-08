Dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare gran parte del precampionato, Milinkovic-Savic si appresta a rientrare in Coppa Italia

Manca sempre meno al primo impegno ufficiale in casa Torino, datato 14 agosto. I granata affronteranno la FeralpiSalò nel primo turno di Coppa Italia, dopo che i lombardi hanno battuto ed eliminato il Vicenza nel preliminare. Prime prove di formazione, dunque, per Juric, che dovrà decidere a chi affidarsi nelle varie postazioni. Partendo dalla porta, sembra che non ci siano dubbi su chi debba giocare nella prima gara della nuova stagione. Dopo aver saltato praticamente tutto il precampionato e aver giocato solo la prima amichevole contro la FeralpiSalò, sembrano esserci ancora i salodiani nel destino di Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, che aveva subìto un problema al bicipite femorale nel ritiro a Pinzolo, sembra ormai aver recuperato del tutto, e si candida a prendere il posto da titolare per lunedì.

Gemello di nuovo in panchina?

A perdere il posto, così, sarebbe ancora Gemello. Il portiere, che ha fatto molto bene nelle gare della preseason in cui ha preso il posto dello stesso Milinkovic-Savic, dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina, per far posto al serbo. Una situazione che il classe 2000 ha già vissuto nella scorsa stagione, quando Juric non gli ha mai dato fiducia, portando Vanja a giocare tutte le partite in calendario da agosto a giugno. Gemello, però, non ha mai calato il proprio rendimento in allenamento, venendo premiato in questo precampionato, in cui è stato preferito sempre a Popa come portiere di riferimento. Adesso bisogna però capire cosa ne sarà del suo futuro. Alcuni tifosi lo vorrebbero addirittura come titolare, ma l’idea della società non è la stessa a meno di grossi ribaltoni a stagione in corso. Per lui, dunque, un’altra stagione da secondo o un prestito, magari in Serie B.