Vagnati ha parlato di Samuele Ricci: “Non sento la Lazio da venti giorni. Anche Cairo e Lotito non si sentono da venti giorni”

Dopo le voci che vanno avanti da settimane, Davide Vagnati ha parlato su Samele Ricci. Queste le sue parole, rilasciate a Tag 24: “Sono venti giorni che non sentiamo la Lazio. Non è che la Lazio mi ha chiamato di recente e mi hanno fatto un’offerta. Venti giorni fa mi avevano chiamato, ma venti giorni nel mercato sono come tre mesi. E a chi dice che possono sentirsi Lotito e Cairo, rispondo anche su questo che non si sentono da quei famosi venti giorni”. Samuele Ricci rimane al centro del progetto di Ivan Juric, nonostante gli apprezzamenti ricevuti.