Infortunatosi nel ritiro francese, Sanabria è in dubbio per il primo turno di Coppa Italia contro la FeralpiSalò: Juric spera nel recupero

È iniziata la settimana di preparazione alla Coppa Italia. Dopo esser tornati dalla Francia, i granata hanno ripreso gli allenamenti al Filadelfia, con vista sul primo turno della coppa, che vedrà i ragazzi di Juric sfidare la FeralpiSalò in quello che sarà un remake della prima amichevole stagionale. Prime prove di formazione, dunque, per il tecnico croato, che avrà subito da sciogliere diversi dubbi. Il primo, in particolare, riguarda l’attacco.

Sanabria cerca di recuperare per la Coppa Italia

Nell’ultima amichevole, infatti, non si è visto Sanabria per un affaticamento muscolare. L’attaccante paraguaiano è rimasto fuori nella sfida contro il Reims, persa poi dalla squadra granata, non sedendosi neppure in panchina. L’ex Genoa, inoltre, non si allena da venerdì, né con la squadra né da solo, e ci vorrà dunque del tempo prima di tornare in gruppo. Il programma, infatti, prevede che la punta rientri prima in maniera graduale, con degli allenamenti personalizzati, per poi unirsi – se tutto va bene – al resto della squadra a pochi giorni dalla gara. La speranza di Juric è quella di poter contare sul numero 9 almeno dalla panchina, in modo da poter entrare nel caso in cui la situazione dovesse farsi complicata. In caso contrario, invece, Sanabria verrà risparmiato per la prima sfida del campionato, contro il Cagliari. Si scalda, dunque, Pietro Pellegri, che quasi sicuramente prenderà il posto del paraguaiano e partirà titolare contro la FeralpiSalò. Un’occasione da sfruttare, in attesa che il compagno di reparto torni nella migliore condizione.