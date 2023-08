Il punto della situazione su Samuele Ricci, tra l’offerta della Lazio e le parole del direttore Davide Vagnati

Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 del Torino, è considerato da tutti un vero e proprio gioiello. Dopo una stagione e mezzo in granata, questa estate la Lazio di Sarri ha messo gli occhi su di lui. L’offerta è stata di 20 milioni di euro ed è stata rispedita al mittente, in quanto ritenuta troppo bassa. Il numero 28 al Torino è costato 8,5 milioni. Intanto durante il ritiro di Pinzolo, Davide Vagnati aveva spiegato la situazione: “Ricci? Valutiamo tutto ma non abbiamo bisogno di vendere. Ricci è un giocatore importante del Torino di adesso e mi auguro del domani. Poi nel calcio può succedere di tutto, Tonali è andato via dal Milan… Lui non ci ha chiesto di andare, è un ragazzo serio, sarebbe un controsenso”. Quando sono state pronunciate queste parole, l’offerta dei biancocelesti era già stata fatta (si era parlato di circa 20 milioni), ma si era percepita la volontà di trattenere il giocatore, al centro del progetto di Juric.

Le parole di Vagnati, atto secondo

Dopodiché molte voci di mercato lo hanno sempre accostato alla Lazio, ma non ci sono state più offerte. Ed ecco quindi che Vagnati è di nuovo intervenuto, dicendo: “Sono venti giorni che non sentiamo la Lazio. Non è che la Lazio mi ha chiamato di recente e mi hanno fatto un’offerta. Venti giorni fa mi avevano chiamato, ma venti giorni nel mercato sono come tre mesi. E a chi dice che possono sentirsi Lotito e Cairo, rispondo anche su questo che non si sentono da quei famosi venti giorni”. Queste parole non lasciano spazio a dubbi: Lotito avrebbe voluto accontentare Sarri, ma la trattativa si è arenata con le due parti che non si sono più sentite. Quindi dalla prima offerta ad oggi, non è praticamente accaduto nulla. Al momento il ragazzo non si muove, ma il calciomercato chiude il 1° di settembre, con i granata che devono rimanere vigili sul mercato.