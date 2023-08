Ufficiale la designazione arbitrale per la gara di Coppa Italia tra Torino e FeralpiSalò del 14 agosto: arbitrerà Paride Tremolada

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale il Torino ha annunciato la designazione arbitrale per la gara di Coppa Italia contro la FeralpiSalò, in programma lunedì 14 agosto alle ore 21:15: “Designato il direttore di gara lombardo per la sfida di lunedìSarà Paride Tremolada, della sezione AIA di Monza, il direttore di gara di Torino-Feralpisalò, in calendario lunedì alle ore 21.15.Assistenti saranno i signori Vecchi e Rocca, quarto ufficiale il sig. Lovison. V.A.R. sarà il sig. Marini, A.V.A.R. il sig. Muto”.