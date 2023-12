Il presidente quest’oggi ha assistito all’allenamento al Filadelfia e ha consegnato al tecnico una maglia per le 100 partite in granata

C’era anche Urbano Cairo quest’oggi al Filadelfia per assistere all’allenamento del Torino. Il presidente non si è limitato a guardare la sessione di lavoro di Alessandro Buongiorno e compagni, ma ha anche consegnato a Ivan Juric una maglia celebrativa per le cento partite da allenatore granata, un traguardo che ha raggiunto sabato in occasione della partita contro l’Empoli. “Sono venuto apposta da Roma per darti la maglia delle 100 partite. Complimenti, hai fatto un grande lavoro”, ha detto Cairo consegnando l’omaggio all’allenatore croato. Regalo che Juric ha ricevuto con il sorriso: “Grazie, è un gradissimo orgoglio”.