Ecco dove vedere Torino-Udinese in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 23 dicembre alle ore 15:00

Il Torino scende in campo nell’antivigilia di Natale per dare continuità alla vittoria contro l’Empoli dell’ultimo turno. Sarà una partita speciale, in quanto è l’ultima del 2023 davanti ai tifosi, e per questo motivo è impossibile perdersela. Per questo motivo, è bene sapere tutte le indicazioni per poter assistere a Torino-Udinese in tv e in streaming. La partita sarà visibile su DAZN, emittente che ha acquisito i diritti del campionato italiano fino al 2029. L’applicazione di DAZN può essere scaricata su smartphone, tablet e pc, oltre che su Xbox e PlayStation. È possibile ottenerla poi anche tramite Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Timvision Box. Per poter accedere al contenuto è necessario un abbonamento a DAZN.