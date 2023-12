La squadra di Juric nelle ultime tre partite casalinghe, rispettivamente contro Sassuolo, Atalanta e Empoli, ha sempre vinto

Il Toro continua la strada di avvicinamento al match contro l’Udinese che per Rodriguez e compagni sarà molto importante anche perché sarà l’ultima partita del 2023 che disputeranno di fronte al proprio pubblico. Poi a chiudere quest’anno arriverà la sfida del Franchi contro la Fiorentina. Un’altra partita piena di insidie contro un avversario che non a caso naviga nelle zone alte della classifica. Motivo in più per il Toro di cercare di ottenere un risultato positivo contro la squadra guidata dall’ex granata Gabriele Cioffi. In vista della sfida contro i bianconeri gli uomini di Ivan Juric partono favoriti e dalla loro ci sono anche i numeri che riguardano i numeri raccolti nel campionato in corso tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Nel campionato di Serie A 2023/2024 i granata hanno disputato otto match in casa e hanno collezionato 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta, quella arrivata contro l’Inter. Con i nerazzurri che erano riusciti a imporsi sui granata 0-3. Però il rullino di risultati che il Toro sta mantenendo in casa è senza alcuna ombra di dubbio molto buono soprattutto nell’ultimo periodo, dato che nelle ultime tre partite casalinghe la squadra di Juric ha affrontato Sassuolo, Atalanta e Empoli e in tutte e tre le occasioni ha sempre vinto. Adesso i granata andranno a caccia di un altro successo da festeggiare insieme ai propri tifosi anche per vivere un Natale più sereno.

L’Udinese in campionato un solo successo arrivato fuori casa

Se si guarda il rendimento dei friulani lontano da casa salta subito all’occhio che l’unica vittoria ottenuta in campionato è arrivata a San Siro contro il Milan e risale allo scorso 4 novembre, con l’Udinese che vinse 0-1 grazie a un gol realizzato da Roberto Pereyra su calcio di rigore. Poi fuori casa la squadra ha collezionato 4 pareggi contro Salernitana, Cagliari, Empoli e Monza e 3 sconfitte contro Napoli, Roma e Inter. Sconfitte dai risultati pesanti ma contro tre grandi squadre. Dunque contro il Toro i bianconeri, reduci dal pareggio ottenuto contro il Sassuolo, andranno a caccia del secondo successo in questo campionato.

Torino-Udinese: una sfida che si preannuncia combattuta per diversi motivi

Per concludere, il Toro e l’Udinese sabato pomeriggio scenderanno in campo con il coltello tra i denti, per motivazioni differenti. Quindi quella tra la squadra di Juric e i friuliani si preannuncia una bella sfida, con l’Udinese che ha di più da perdere dato che si trova nella zona più brutta e insidiosa della classifica ovvero la zona retrocessione. I granata da parte loro vorranno sfruttare il fatto che affronteranno una squadra in difficoltà che fatica tantissimo a vincere. Questo è poco ma è sicuro.