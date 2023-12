Sorpresa sugli spalti per Torino-Udinese: allo Stadio Olimpico Grande Torino sarà presente anche Lorenzo Sonego

Vigilia di campionato per il Torino, che nella giornata di sabato 23 dicembre ospiterà l’Udinese, per quella che sarà l’ultima sfida del 2023 allo Stadio Olimpico Grande Torino. E proprio in occasione della chiusura del sipario per questo anno, in tribuna sarà presente un ospite speciale come Lorenzo Sonego. Il campione di tennis ha annunciato che assisterà alla partita tramite i profili social del club, in un video che ritrae il 28enne con un cappellino di natale dire: “Ciao a tutti, come vedete ho già il mio cappellino di Natale e sono pronto perché sabato verrò allo stadio a vedere il Torino e sono carichissimo, quindi vi aspetto. Dovete venire numerosi, già so che lo siete in tanti, però dobbiamo supportare il Torino. Forza Toro!”.

La passione di Sonego

Nonostante la carriera da tennista, Sonego non ha mai nascosto il proprio amore per il club granata. Negli anni passati, quando ha potuto, il classe ’95 ha sempre supportato il Toro, che ha ricambiato l’affetto. Il mese scorso, quando Sonego insieme ai compagni di nazionale è salito sul tetto del mondo vincendo la Coppa Davis, non sono mancati i complimenti da parte del club. La presenza allo stadio in occasione della sfida contro l’Udinese, ora che è libero dagli impegni, rappresenta dunque uno step in più dell’amore di Sonego verso il Torino.