Torino-Udinese è anche Ivan Juric contro Gabriele Cioffi: tra i due allenatori c’è un solo precedente in Serie A

Quella di sabato, in casa, è una sfida delicata per il Torino. L’avversario, l’Udinese, non vive un gran momento ma il Toro deve fare attenzione. Calcio d’inizio in programma alle ore 15:00, di sabato 23 dicembre. Dopo la vittoria contro l’Empoli, i granata sono chiamati a dare continuità, per sognare l’Europa. Torino-Udinese è anche Ivan Juric contro Gabriele Cioffi. Tra i due, in Serie A, c’è un solo precedente: Udinese-Torino della stagione 2021/2022. In quel caso, vinse il tecnico italiano per 2-0. Juric, allenatore ben più esperto, vuole battere il giovane collega per la prima volta. In questa stagione, Cioffi è subentrato dopo poche giornate all’esonerato Sottil.

L’unico precedente

L’unico precedente si è giocato il 6 febbraio 2022, 24^ giornata di Serie A. Cioffi aveva da poco sostituito l’esonerato Gotti. Il 3-4-2-1 di Juric non ha avuto la meglio sul 3-5-2 di Cioffi, perdendo 2-0. In quella gara, Juric squalificato e Toro in campo con la terza maglia blu e oro. Partita disastrosa di Vanja Milinkovic-Savic. Molina, su punizione, al 90+3′ sblocca la gara. Poi al 90+7′, Vanja esce male e stende Pussetto: l’argentino dal dischetto non sbaglia. Juric ha voglia di rivalsa.

Una partita complicata

Sabato non sarà facile per i granata. Prima dell’arrivo di Cioffi, in questa stagione, i bianconeri non avevano mai vinto. Poi hanno espugnato San Siro, contro il Milan, con un rigore di Pereyra. In casa non hanno mai vinto i friulani e vengono dall’ennesima rimonta, contro il Sassuolo, nei minuti finali. Si tratta di una squadra fisica, che molto probabilmente si chiuderà dietro. Per passare un Natale sereno, il Toro non deve distrarsi e fare la sua partita. Le carte in regola per fare bene ci sono eccome.