Il Torino affronterà l’Udinese in una giornata in cui si sfideranno tra loro Roma, Napoli, Bologna e Atalanta

Prosegue la preparazione del Torino in vista della 17ª giornata di Serie A. Gli uomini di Juric affronteranno l’Udinese, una delle squadre più in difficoltà del campionato, ancorata in 17ª posizione a quota 13 punti. I bianconeri hanno centrato una sola vittoria in stagione, sul campo del Milan. I 3 punti non arrivano ormai da più di un mese. Momento diverso per il Torino di Ivan Juric, che nelle ultime tre gare ha ottenuto ben 7 punti. Fondamentali le due vittorie consecutive in casa, contro Atalanta ed Empoli. Ora i granata hanno un’altra grossa occasione per dare continuità ai risultati, ma soprattutto per accorciare sulla zona Europa. Il calendario, infatti, è particolarmente favorevole: tante delle pretendenti a un posto nelle coppe europee si sfideranno tra di loro.

Dalla Roma al Bologna: il calendario delle altre

Il calendario della 17ª giornata potrebbe essere favorevole e non poco al Toro. Tra venerdì e sabato, infatti, molte delle pretendenti alla zona Europa si sfideranno tra di loro, togliendosi punti a vicenda. Chi ne può approfittare è proprio il Torino, che ospiterà una squadra in difficoltà come l’Udinese. La Fiorentina sarà impegnata venerdì alle ore 20:45 sull’ostico campo del Monza: gli uomini di Italiano dovranno fare risultato per restare attaccati al treno Europa. Bologna e Atalanta si sfideranno invece sabato alle 15:00, in contemporanea con il Toro. I rossoblù stanno vivendo un momento di forma straordinario, reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia in casa dell’Inter. Ultima, ma non per importanza, la gara tra Roma e Napoli, alle ore 20:45. Sarà importantissimo, dunque, centrare i tre punti contro gli uomini di Cioffi. A quel punto il Toro sarebbe legittimato a sognare, a pochi punti di distanza da un ritorno in Europa.