Verso Torino-Udinese di sabato: Samuele Ricci non ha giocato contro l’Empoli, adesso si gioca un posto contro i bianconeri

Dopo la vittoria di Empoli, il Torino cerca la 4^ vittoria di fila in casa. Appuntamento a sabato 23 dicembre, alle ore 15:00, per Torino-Udinese allo Stadio Olimpico Grande Torino. Samuele Ricci, nella vittoria contro la squadra di Andreazzoli, non è sceso in campo. Adesso, contro la squadra di Cioffi, si gioca un posto in mezzo al campo. Juric ha dei dubbi da sciogliere, in vista della partita. Dopo l’infortunio, arrivato in casa contro il Sassuolo, il classe 2001 era partito titolare a Frosinone. Già contro l’Atalanta aveva giocato qualche minuto. Una prova sufficiente ma opaca, con sostituzione al 64′, per lasciare spazio a Djidji. Questo il commento di Juric, prima di Torino-Empoli: “A Ricci dopo gli infortuni, gli capita che quando rientra non è subito in forma massimale. In mezzo al campo abbiamo alcune alternative”. Ricci infatti è molto duttile.

Il suo ruolo nel Torino

Ricci è al centro del progetto Juric nel Torino. Prima, nel 3-4-2-1, giocava in mezzo al campo al fianco di Ilic. Talvolta però, ha giocato sulla trequarti. Adesso, con il passaggio al 3-5-2 (3-4-1-2 in fase offensiva), le cose non cambiano. Può giocare in mezzo, oppure essere quello che si sposta in avanti. Quindi, in vista dell’Udinese, può giocare al posto di Linetty (ruolo naturale) oppure di Vlasic (unico che si può adattare). I due però sono in forma, al contrario del numero 28: trovare spazio non sarà facile.

Il mercato e un inizio complicato

In estate, la Lazio di Lotito ha provato a strapparlo ai granata. Da questo inizio di stagione, ci si aspettava di più da Ricci. Tra campionato e Coppa Italia, sono 13 presenze con 2 assist e 1 cartellino giallo. Il campionato però è ancora lungo: il giocatore deve confermarsi. Juric ha fiducia in lui.