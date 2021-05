Sullo sfondo resta Juric, intanto oggi il Nicola e Cairo si confronteranno: obiettivi e idee a confronto, si decide il futuro

Il futuro è adesso, anzi, oggi. L’annunciato incontro tra il presidente e l’allenatore sarà il primo mattoncino nella costruzione del Torino del prossimo anno. Non c’è tempo da perdere, del resto, dopo due stagioni che hanno visto la squadra granata lottare per non retrocedere. “Parlerò domani (oggi, ndr) con la società e dirò quello che ho in mente e cosa penso di fare, vediamo se le posizioni e le idee coincidono”. Alle spalle un campionato travagliato, davanti il desiderio di continuare ad essere l’allenatore del Torino dopo aver dimostrato, parole sue, di esserlo stato, un allenatore da Torino. Le idee ci sono: “Ho tutto qui dentro”, aveva spiegato alla viglia di una partita che nulla ha aggiunto e nulla ha tolto ad un percorso che ha visto l’allenatore fare quello per cui era stato chiamato da Cairo, ossia salvare la squadra ed evitare una retrocessione che sarebbe stata troppo amara da digerire.

Nicola o Juric, Cairo deve decidere

Non è però un segreto che nelle ultime settimane il patron granata e il suo dt, Vagnati, si siano guardati attorno (e Juric resta un nome caldo): c’è da rifondare e da ripartire, da aprire un nuovo ciclo. Nicola vorrebbe potesse toccare a lui, e questo non è un mistero. Cairo dovrà, nelle prossime ore, sciogliere le riserve e prendere una decisione, sapendo che si troverà di fronte un tecnico che ha le idee chiare, che conosce l’ambiente, che ha dimostrato di meritare una possibilità con una squadra costruita da lui e per lui.