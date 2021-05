Il futuro di Davide Nicola verrà deciso a breve, nel frattempo i calciatori del Torino manifestano affetto e apprezzamento al tecnico

La decisione finale riguardo al futuro di Davide Nicola spetterà a Urbano Cairo: sarà sua, come per qualsiasi altra questione legata al Torino, l’ultima parola per la scelta dell’allenatore. Ma se il presidente dovesse decidere di ascoltare l’opinione dei calciatori, che in questi mesi hanno lavorato quotidianamente con l’allenatore, i dubbi riguardo alla sua conferma verrebbero forse spazzati via: lo dimostrano gli tanti attestati di stima verso il tecnico arrivati nelle ultime ore da parte dei giocatori granata.

Mandragora: “Nicola ci ha trasmesso grandi valori”

All’intervallo di Torino-Benevento era stato Gleison Bremer, ai microfoni di Sky, a esaltare il lavoro dell’allenatore: “Con Nicola abbiamo cambiato tante cose. I miei gol sono il frutto del lavoro al Filadelfia”. Poi è arrivato il turno di Rolando Mandragora, uno dei giocatori certi della conferma anche per la prossima stagione: “Nicola è granata dentro. Ci ha trasmesso grandi valori, grande senso di appartenenza, e grande senso di positività. Questo ci ha dato la possibilità di raggiungere l’obiettivo, che non era facile”.

Ansaldi: “Nicola è il numero 1”

Questa mattina il tecnico ha postato sui propri profili social un lungo messaggio rivolto ai tifosi (“Il gran lavoro svolto da tutti noi deve lasciarci soddisfatti perché ci ha consentito di raggiungere qualcosa di importante e di non scontato. Quando le cose volgono in un certo modo, bisogna mettersi a lavorare duramente. Sappiamo quanto è stato complicato, ciononostante abbiamo vissuto quattro mesi importanti fatti di emozioni. Indipendentemente da ciò che accadrà questa esperienza è entrata a far parte del mio cuore. Assieme a questi colori meravigliosi ed all’affetto dei nostri fantastici tifosi” ha scritto), su Instagram tra i primi commenti che sono apparsi c’è quello di un senatore dello spogliatoio come Cristian Ansaldi che, rivolgendosi propio a Nicola, lo ha definito: “Numero 1”. E al post da segnalare anche il like messo da Antonio Sanabria. Lo spogliatoio sembra essere compatto al fianco del tecnico: è davvero il caso di cambiare?